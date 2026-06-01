به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه کنارگذر عالیواک ساری گفت: با حمایت‌ها، پیگیری‌های مستمر و تأکید ویژه استاندار مازندران، روند اجرایی این پروژه مهم زیرساختی با سرعت مضاعف در حال انجام است و بخش‌های مختلف آن طبق برنامه در دست اجرا قرار دارد. ‎

حسن‌زاده افزود: پروژه کنارگذر عالیواک یکی از طرح‌های مهم و راهبردی حوزه حمل‌ونقل استان به شمار می‌رود که با هدف کاهش بار ترافیکی مرکز استان و بهبود دسترسی‌های ارتباطی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر با تأکید استاندار مازندران بر تسریع اجرای پروژه‌های اثرگذار عمرانی، جلسات تخصصی متعددی برای رفع موانع اجرایی این طرح برگزار شده و روند پیشرفت پروژه شتاب قابل توجهی گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه تملک اراضی مورد نیاز این پروژه به طور کامل انجام شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات زیرسازی مسیر نیز به صورت مطلوب پیشرفت کرده و اقدامات اجرایی در سایر بخش‌های پروژه با جدیت ادامه دارد.

حسن‌زاده با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی و پیشبرد طرح بهسازی، نوسازی و ترمیم جاده‌ای کانال‌های بتنی در مسیر جاده عالیواک ساری به جویبار گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های مدیریت ارشد استان زمینه تسریع در اجرای این پروژه را فراهم کرده است.

وی احداث کنارگذر عالیواک را یکی از طرح‌های کلیدی برای انتقال بار ترافیکی سنگین به خارج از محدوده شهری ساری دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری از این مسیر نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی ورودی و خروجی مرکز استان، کاهش حوادث درون‌شهری و خروج خودرو‌های سنگین از هسته مرکزی شهر خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: این پروژه با هدف اتصال مستقیم جاده عالیواک ساری به جاده جویبار در حال اجراست و تکمیل آن گام مؤثری در توسعه شبکه راه‌های استان، ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.

حسن‌زاده با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران در پیشبرد پروژه‌های عمرانی استان، اظهار کرد: با تداوم این حمایت‌ها و تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز، تلاش می‌کنیم این پروژه مهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی مرکز استان را برطرف کند.