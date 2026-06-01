مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: متناسب‌سازی مستمری‌ها و تحول دیجیتال در اولویت برنامه‌های این صندوق برای کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌زودی قرار دارد.

پرونده‌های بیمه‌ای کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌زودی الکترونیکی می‌شوند

پرونده‌های بیمه‌ای کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌زودی الکترونیکی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، متناسب‌سازی مستمری مستمری‌بگیران و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی این صندوق عنوان کرد.

در نشست شورای مدیران صندوق که با حضور حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق و جمعی از مدیران ستادی و استانی برگزار شد، آخرین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی صندوق مورد بررسی قرار گرفت.

قادرمرزی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان در برگزاری برنامه‌های سالروز تأسیس صندوق، همدلی و همکاری شکل‌گرفته در مجموعه را نشانه‌ای از بلوغ سازمانی دانست.

وی با اشاره به دغدغه‌های معیشتی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بر پیگیری جدی طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح رفاه و حفظ کرامت جامعه هدف از اولویت‌های اصلی صندوق است و تمامی برنامه‌ها باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی این قشر طراحی و اجرا شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین از تصویب بودجه صندوق و تبیین سیاست‌های کلان مدیریتی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر استقرار انضباط مالی و ارتقای کارآمدی سازمان عنوان کرد.

قادرمرزی در ادامه از صدور مجوز جذب بیمه‌شدگان جدید توسط کارگزاران در سطح استان‌ها خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تمرکززدایی، تفویض اختیار به مدیران استانی و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای توسعه پوشش بیمه‌ای اتخاذ شده است.

وی توسعه فناوری و تحول دیجیتال را از دیگر اولویت‌های صندوق برشمرد و افزود: نوسازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن فرآیندها، راهکار اصلی کاهش بروکراسی و افزایش کیفیت خدمات است. بر این اساس، فرآیند دیجیتالی‌سازی پرونده‌ها در ماه‌های آینده به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل صندوق گفت: با حذف مراجعات حضوری و توسعه خدمات الکترونیکی، سرعت، دقت و سهولت دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات صندوق به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.