خبرگزاری کیودو نیوز اعلام کرد که در تماسی تلفنی میان نخست‌وزیری ژاپن با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر موضع توکیو مبنی بر اهمیت حل و فصل بحران از مسیر مذاکره و گفت‌وگو تاکید و ادامه ارتباط نزدیک و تبادل نظر مستمر درباره تحولات منطقه‌ای و مذاکرات صلح میان تهران و واشنگتن توافق شد.

کیودو نیوز: تهران و توکیو بر ادامه ارتباط و تبادل نظر نزدیک توافق کردند

کیودو نیوز: تهران و توکیو بر ادامه ارتباط و تبادل نظر نزدیک توافق کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رسانه ژاپنی افزود: سانائه تاکایچی در این گفت‌وگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برقراری آرامش و حل و فصل بحران از طریق گفت‌و‌گو از اولویت‌های اصلی ژاپن است.

وی پس از گفت‌و‌گو در مقر نخست‌وزیری به خبرنگاران گفت که دو طرف بر ادامه تبادل نظر و ارتباط نزدیک توافق کرده‌اند.

تاکایچی در این تماس بر انتظار ژاپن از ایران برای نشان دادن حداکثر انعطاف‌پذیری و تسریع در دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران تاکید کرد و گفت: «ما قویاً امیدواریم که توافق هرچه سریع‌تر حاصل شود.»

این گفت‌و‌گو در حالی انجام شد که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس شکننده همچنان ادامه دارد و ژاپن تلاش می‌کند با دیپلماسی فعال، روند مذاکرات را تسهیل کند.

همچنین، نخست‌وزیری ژاپن بر اهمیت ادامه ارتباط نزدیک با ایران در بحران منطقه‌ای تاکید کرد.

پیشتر، تاکایچی از پزشکیان خواسته است عبور ایمن همه کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند؛ این مطالبه در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره تاکید کرده در صورت پایبندی طرف مقابل به مفاد آتش بس، تهران نیز به آن متعهد خواهد ماند.

ژاپن حدود ۹۵ درصد از نفت خود را از خاورمیانه وارد می‌کند که بیشتر آن از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ از آغاز تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از ۴۰ کشتی ژاپنی در این سوی تنگه منتظر اجازه نیرو‌های نظامی تهران برای عبور بودند.

مینورو کیهارا دبیر ارشد کابینه ژاپن پس از برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا، اعلام کرده بود که کاهش تنش واقعی در خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است و توکیو انتظار دارد که به زودی از طریق تلاش‌های دیپلماتیک، «توافق نهایی» حاصل شود.