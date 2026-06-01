به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی از سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط، تیم‌های بازرسی این شرکت همراه با مأموران قضایی به سه کارگاه تولیدی و یک گلخانه در شهرستان‌های ری و ورامین مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در این بازدید‌ها مجموعاً ۸۱ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) کشف و جمع‌آوری شده است.

محمودی بیان کرد: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها، از هدررفت ۲۶۰ کیلووات برق جلوگیری شده؛ این رقم معادل مصرف ماهانه ۶۲۴ خانوار در فصل گرم سال است.

سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران همچنین تأکید کرد که پرونده متخلفان برای قطع انشعاب برقشان به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

او گفت که این اقدام در راستای دستور مدیرعامل شرکت توانیر برای برخورد قاطع با متخلفان صورت می‌گیرد.