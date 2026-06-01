پلیس اندونزی اعلام کرد که با انفجار یک گلوله توپ در یک خانه روستایی در این کشور که گمان می‌رود از جنگ جهانی دوم باقی مانده باشد، پنج نفر کشته و نزدیک به ۲۰ نفر زخمی شدند.

انفجار مهمات به جا مانده از جنگ جهانی دوم در اندونزی؛ ۵ کشته و ۲۰ زخمی

انفجار مهمات به جا مانده از جنگ جهانی دوم در اندونزی؛ ۵ کشته و ۲۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصاویری که از تلویزیون کومپاس در روز دوشنبه پخش شد، انفجار در منطقه پاپوآ در شرق اندونزی با صدای مهیبی که منجر به شعله‌ور شدن آتش و به دنبال آن ستونی از دود غلیظ شد، مردم محلی را وحشت‌زده کرد.

کاهیو سوکارنیتو، سخنگوی پلیس پاپوآ، گفت: گمان می‌رود که منبع انفجار بمب یا خمپاره‌ای بوده که از جنگ جهانی دوم به جا مانده است.

براساس اعلام پلیس، سه نفر بر اثر این انفجار هنوز مفقود هستند و اجساد برخی فوت شدگان هنوز شناسایی نشده‌اند.

سوکارنیتو افزود که حداقل ۱۹ نفر به دلیل جراحات جزئی تحت درمان قرار گرفتند.

وی گفت: به محض تکمیل عملیات جست‌و‌جو برای قربانیان و تحقیقات، به‌روزرسانی‌های بیشتری ارائه خواهیم داد.

سال گذشته، در استان جاوه غربی، ۱۳ نفر از جمله ۹ غیرنظامی در پی انفجاری که در پی تلاش نیرو‌های اندونزی برای از بین بردن مهمات دور ریخته شده در یک گودال، کشته شدند.

اندونزی در طول جنگ جهانی دوم، زمانی که نیرو‌های ژاپنی منطقه‌ای را که در آن زمان "هند شرقی هلند" بود اشغال کردند و نیرو‌های متفقین برای بازپس‌گیری کنترل آن جنگیدند، منطقه جنگی بزرگی بود.