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استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه ربع رشیدی گفت: فراهم شدن شرایط آزادسازی محدوده، زمینه اجرای کاوشهای باستانشناسی و پیشبرد پرونده ثبت جهانی ربع رشیدی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهرام سرمست در جلسه ستاد احیای ربع رشیدی ، بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی املاک مازاد برای آزادسازی محدوده این اثر ارزشمند را خواستار شد و گفت : برای تحقق اهداف پیش بینیشده در زمینه احیا و ثبت جهانی این مجموعه، باید موانع موجود در مسیر آزادسازی محدوده آن برطرف شود و در کنار آن ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود بهره بهره جست.
سرمست همچنین با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه استان در معرفی هرچه بهتر ربع رشیدی، بر بررسی و امکان سنجی برگزاری رویداد «رینوتکس» توسط معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و افزود : استفاده از ظرفیت رویدادهای نوآورانه و فناورانه میتواند به معرفی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و علمی ربع رشیدی و جلب مشارکت نخبگان و سرمایهگذاران در مسیر احیای این مجموعه کمک کند.
وی گفت : احیای ربع رشیدی تنها یک پروژه میراث فرهنگی نیست، بلکه اقدامی هویت ساز و توسعه محور برای آذربایجانشرقی محسوب میشود و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و هم افزایی، روند اجرای برنامههای مرتبط با این مجموعه تاریخی را تسریع کنند.