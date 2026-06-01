معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به تسهیل دسترسی کشاورزان خوزستانی به اعتبارات بانکی در طرح گندم، گفت: گندم در امنیت غذایی استان و کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و تلاش مضاعف برای افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید این محصول راهبردی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی بیان کرد: همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف کلان در حوزه کشاورزی ضرورت دارد و ارتقای جایگاه و اعتبار محصولات گندم در استان خوزستان می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی این بخش را هموار کند.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی تنها بانک تخصصی و متولی مالی بخش کشاورزی است، تصریح کرد: بانک کشاورزی در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان است و در این زمینه، وظیفه ذاتی آن خدمت به بخش کشاورزی است.

کاظم‌نسب الباجی ادامه داد: راهکار‌های عملیاتی برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بخش گندم تشریح شده است تا روند تولید در این استان شتاب بیشتری بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به چالش‌های پیش روی کشاورزان، خواستار پیگیری جدی مطالبات این قشر از سوی مسئولان مربوطه شد.

وی بر ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی موثر برای رونق تولید گندم در استان خوزستان تاکید کرد و گفت: تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به تولید، توزیع و بازاریابی گندم می‌تواند کمک شایانی به افزایش تولید این محصول کشاورزی در استان کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تاکید بر اینکه میزان خرید تضمینی گندم در استان از مرز یک میلیون و ۳۴۷ هزار تن عبور کرده است، بیان کرد: از این حجم کل، تاکنون بیش از ۸۴۷ هزار تن توسط مراکز تعاون روستایی و افزون بر ۴۹۶ هزار تن نیز توسط مراکز تحت پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خریداری و به سیلو‌ها منتقل شده است.