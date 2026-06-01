بنگلادش برای دومین بار در شش هفته گذشته قیمت خرده فروشی سوخت را افزایش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بنگلادش برای دومین بار در شش هفته گذشته قیمت خرده فروشی سوخت را افزایش داد. بر اساس نرخهای جدید قیمت هر لیتر بنزین ۱۴۰ تاکا معادل ۱ دلار و ۱۵ سنت و هر لیتر نفت سفید ۱۳۵ تاکا تعیین شده است.
پیش بینی شده افزایش قیمت سوخت روی هزینههای حمل و نقل، و مواد غذایی هم تاثیر بگذاردو فشارهای تورمی را که مصرف کنندگان هم اکنون با آن دست و پنجه نرم میکنند، افزایش دهد.
بسته ماندن تنگه هرمز باعث افزایش جهانی قیمت سوخت شده و بسیاری از کشورها از جمله بنگلادش، هند، فرانسه و آمریکا در هفتههای اخیر شاهد افزایش قیمت سوخت بودهاند.