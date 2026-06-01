ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی مالزی
دولت مالزی با هدف محافظت از کودکان در برابر محتوای مخرب آنلاین، ثبتنام و فعالیت افراد زیر ۱۶ سال در سکوهایی نظیر اینستاگرام، تیکتاک، یوتیوب و فیسبوک را ممنوع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، «کمیسیون ارتباطات و مولتیمدیا» مالزی اعلام کرد که از این پس تمامی سکوهای اجتماعی باید فرآیند سختگیرانهای برای تایید سن کاربران اجرا کنند.
طبق این دستورالعمل، شرکتهایی که از قوانین پیروی نکنند، با جریمههای سنگینی تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت (حدود ۲.۵ میلیون دلار) مواجه خواهند شد.
سکوهای مذکور فرصت ۶ ماههای برای احراز سن کاربران فعلی دارند تا دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را مسدود کنند. مقامات مالزی تأکید کردهاند که هدف از این اقدام، ممنوعیت کلی اینترنت برای کودکان نیست، بلکه ارتقای مسئولیتپذیری شبکههای اجتماعی و والدین در حفاظت از فرزندان در فضای مجازی است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مالزی طی سالهای اخیر با افزایش محتوای مخرب و تنشهای نژادی و مذهبی در فضای آنلاین دست و پنجه نرم میکند.