معاون صدای رسانه ملی گفت: رادیو اقتصاد به علت ماموریت تخصصی و نقش اثرگذار خود، رسانه‌ای منحصر‌به‌فرد در فضای رسانه‌ای کشور است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، در افق ۱۴۰۵ نقش پیشران خود را در حوزه اقتصاد بیش از پیش تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست قدردانی از نامزد‌های این شبکه در جشنواره پژواک و برنامه‌سازان ویژه‌برنامه‌های جنگ رمضان، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، با اشاره به ظرفیت‌های حرفه‌ای رادیو اقتصاد افزود: این شبکه باید بیش از گذشته به نقش نهادی و اثرگذار خود نزدیک شود و در عرصه اقتصادی کشور، جایگاهی متناسب با ماموریت تخصصی خود داشته باشد.

وی گفت: رادیو اقتصاد یکی از رسانه‌های منحصر‌به‌فرد در مجموعه رسانه ملی و حتی در فضای رسانه‌ای کشور است. میزان اثرگذاری این شبکه و ظرفیت آن برای تبیین مسائل اقتصادی، فرصتی ارزشمند به شمار می‌رود که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

پهلوانیان با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی رسانه ملی تصریح کرد: انتظار می‌رود رادیو اقتصاد در افق ۱۴۰۵، نقشی پیشران در حوزه اقتصاد کشور ایفا کند. خوشبختانه این شبکه تاکنون در این مسیر حرکت کرده است، اما ضروری است با مرور دوباره ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی جدی‌تر، این جایگاه بیش از پیش تقویت شود.

معاون صدا همچنین از تلاش‌های برنامه‌سازان، تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو اقتصاد قدردانی کرد و گفت: حضور در جمع شما برای من افتخارآمیز است. بزرگ‌ترین خدمت ما این است که خادم همکارانی باشیم که با دانش، مهارت، تجربه و تعهد خود به رشد و اعتبار رسانه کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: سرمایه اصلی رادیو اقتصاد نیروی انسانی آن است، مجموعه‌ای از مدیران و برنامه‌سازان که هر یک کوهی از تجربه و تخصص هستند و با تلاش مستمر خود توانسته‌اند این شبکه را به رسانه‌ای موثر و قابل اعتماد در حوزه اقتصاد تبدیل کنند.

پهلوانیان در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ پویایی و نشاط در فضای کاری شبکه، ابراز امیدواری کرد که رادیو اقتصاد با اتکا به ظرفیت‌های حرفه‌ای خود، در سال جاری و سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در تبیین مسائل اقتصادی، ارتقای آگاهی عمومی و تحقق اهداف رسانه ملی ایفا کند.