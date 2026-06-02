مجموع ذخیره آب سد‌های بزرگ استان اصفهان در نیمه اول خردادماه به ۶۹۲ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۸ سد استان اصفهان تا امروز یازدهم خرداد گفت: هم اکنون سد زاینده‌رود ۵۰ درصد آب دارد.

خلیل دادخواه به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و افزود: این سد در یازدهم خرداد ۳۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن در مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه ذخیره سد حنای سمیرم تا امروز به ۸.۶ میلیون مترمکعب رسیده است، افزود: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب بود و درمقایسه با سال گذشته ۳۴ درصد کاهش دارد.

دادخواه گفت: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز ۷ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون حدود ۲.۴ میلیون مترمکعب آب دارد درحالی‌که ذخیره آن در سال گذشته ۲.۲ میلیون مترمکعب بود؛ براین‌اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان حجم دو سد کمانه و آغچه در سمیرم را به ترتیب ۴ و ۲.۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد.