دور سوم رقابت‌های قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا به میزبانی اولان‌باتور مغولستان برگزارشد که سینا موحد برابر حریف خود به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیش از این و در دور دوم مسابقات، سینا موحد برابر حریف خود به تساوی رسیده بود.

رقابت‌های قهرمانی انفرادی آسیا از ۷ تا ۱۷ خردادماه با حضور شطرنج‌بازانی از ۲۶ کشور آسیایی برگزار می‌شود. در بخش آقایان، سینا موحد شطرنج باز خوزستانی در این مسابقات حضور دارد.

این مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می‌شود و پنج نفر برتر بخش آقایان جواز حضور در جام جهانی شطرنج را کسب خواهند کرد.