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وزیر امور خارجه با اشاره به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد: نقض آتش بس در یک جبهه، نقض آتش بس در تمام جبههها تلقی میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی در پیامی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با عبارت " برای توجه فوری " خاطرنشان کرد: آتشبس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمام جبههها، به ویژه لبنان، محسوب میشود.
رئیس نهاد سیاست خارجی هشدار داد: ایالات متحده و رژیم اشغالگر، مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.