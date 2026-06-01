به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی در پیامی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با عبارت " برای توجه فوری " خاطرنشان کرد: آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمام جبهه‌ها، به ویژه لبنان، محسوب می‌شود.

رئیس نهاد سیاست خارجی هشدار داد: ایالات متحده و رژیم اشغالگر، مسئول پیامد‌های هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.