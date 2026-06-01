به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، پژمان یاری با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج در استان افزود: در سال ۱۴۰۳ کهگیلویه و بویراحمد در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه ۲۵ کشور را داشت، اما طبق آخرین آمار موجود تا پایان سال ۱۴۰۴ رتبه استان ۱۱ رسید.

وی افزود: روند پرداخت‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است، اما این به معنای کافی بودن خدمات نیست چرا که همچنان تعداد زیادی از جوانان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.

یاری درباره علت طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج گفت: منابع بانکی محدود است و استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد که از ظرفیت سرمایه‌گذاری و گردش مالی کمتری برخوردارند در تامین منابع بانکی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج نیز باعث شده تامین اعتبار برای بانک‌ها دشوارتر شود و همین مسئله در بسیاری از استان‌های کشور موجب ایجاد صف انتظار شده است.

یاری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای کاهش صف متقاضیان افزود: استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تامین اعتبار ویژه برای بانک‌های استان شد تا بتوان تعدادی از متقاضیان در صف را تعیین تکلیف کرد.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات ازدواج به هفت هزار و ۲۴۴ نفر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اضافه کرد: این میزان پرداختی قابل قبول است، اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم و نیازمند افزایش منابع بانکی هستیم.

یاری درباره آمار پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: هنوز آمار دقیق و نهایی در دسترس نیست و قرار است در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان جزئیات جدید در این زمینه اعلام شود.