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شورای کارگروه سلامت شهرستان خوی با محوریت بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده و برنامههای مرتبط با جوانی جمعیت در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شورای کارگروه سلامت شهرستان خوی با محوریت بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده و برنامههای مرتبط با جوانی جمعیت در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی در این نشست با تشریح مهمترین برنامههای حوزه سلامت اظهار کرد: طرح پزشک خانواده یکی از اساسیترین برنامههای نظام سلامت کشور برای تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است و اجرای کامل آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت جامعه داشته باشد.
دکتر عمرانی افزود: هدف اصلی این طرح ارائه خدمات مستمر، منظم و در دسترس به تمامی شهروندان است تا افراد بتوانند از طریق پزشک خانواده خدمات اولیه سلامت را دریافت کرده و در صورت نیاز از طریق نظام ارجاع به سطوح تخصصی درمان هدایت شوند.
وی با بیان اینکه تقویت نظام ارجاع موجب افزایش کیفیت خدمات درمانی و کاهش هزینههای غیرضروری میشود، گفت: پزشک خانواده نخستین حلقه ارتباط مردم با نظام سلامت است و توسعه این طرح زمینه بهرهمندی عادلانه تمامی اقشار جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم میکند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی با اشاره به همافزایی برنامه پزشک خانواده با سیاستهای جوانی جمعیت تصریح کرد: در سال جاری توجه ویژهای به ارائه خدمات سلامت خانواده در تمامی مراحل زندگی از مشاورههای پیش از ازدواج و بارداری تا مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و سلامت نوزادان شده است تا خانوادهها بتوانند از حمایتهای تخصصی و خدمات پیشگیرانه بهرهمند شوند.
دکتر عمرانی ادامه داد: توسعه مراقبتهای مادر و کودک، افزایش پوشش خدمات بهداشتی، آموزشهای سلامتمحور و تقویت مراقبتهای اولیه از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از خانواده و اجرای سیاستهای جوانی جمعیت دنبال میشود.
وی همچنین بر نقش آگاهیبخشی عمومی در موفقیت برنامههای سلامت تأکید کرد و گفت: ارتقای سواد سلامت و مشارکت مردم در برنامههای پیشگیرانه میتواند به بهبود کیفیت زندگی و کاهش بسیاری از آسیبها و بیماریها منجر شود.
در ادامه این نشست، معاون عمرانی فرمانداری خوی نیز با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای ملی سلامت و جمعیت در شهرستان گفت: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان برای تحقق اهداف حوزه سلامت و جوانی جمعیت همکاری و هماهنگی لازم را دارند و برنامههای متعددی برای آگاهسازی عمومی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت در حال اجراست.
یدالله عباسی افزود: استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراکز بهداشتی و درمانی و نهادهای فرهنگی در دستور کار قرار گرفته تا خدمات سلامت با کیفیت مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد و زمینه تحقق اهداف جمعیتی و سلامتمحور در شهرستان فراهم شود.
شهرستان خوی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در حوزه بهداشت و درمان و اجرای برنامههای ملی سلامت و جوانی جمعیت، در مسیر ارتقای شاخصهای سلامت و حمایت از خانواده گام برمیدارد و تلاش میکند دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات سلامت را بیش از پیش توسعه دهد.