به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: بارندگی‌های مطلوب، موجب رشد قابل توجه پوشش علفی و افزایش احتمال آتش در مراتع شده است. با ورود به تابستان و افزایش دما، همین پوشش می‌تواند به بستری آماده برای گسترش سریع حریق تبدیل شود.

شکاری با تأکید بر اینکه بخش عمده آتش‌سوزی‌ها منشأ انسانی دارد، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد اغلب حریق‌های عرصه‌های طبیعی بر اثر بی‌احتیاطی رخ می‌دهد؛ رهاسازی ته‌سیگار، روشن کردن آتش برای پخت‌وپز، سوزاندن بقایای گیاهی و زباله، پارک خودرو روی علف‌های خشک و حتی استفاده از ابزار‌های ایجاد جرقه در طبیعت، می‌تواند یک آتش‌سوزی گسترده را رقم بزند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به حساسیت بالای مراتع، جنگل‌های دست‌کاشت و عرصه‌های مرتعی استان در روز‌های گرم و بادخیز گفت از همه هم‌استانی‌ها، گردشگران، دامداران، بهره‌برداران و جوامع محلی درخواست می‌کنیم از هرگونه روشن کردن آتش در مراتع و حاشیه جاده‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت، آتش را فقط در محل‌های ایمن و کنترل‌شده روشن کرده و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آن اطمینان داشته باشند.

مهندس شکاری خواستار مشارکت فعال مردم در پیشگیری و اعلام سریع حریق شد و ادامه داد: در صورت مشاهده دود یا آتش در عرصه‌های طبیعی، موضوع را در اسرع وقت اطلاع دهید. هم‌استانی‌ها می‌توانند موارد حریق را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) گزارش کنند. سرعت اطلاع‌رسانی و واکنش اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار آتش‌سوزی و جلوگیری از خسارت به پوشش گیاهی، خاک و حیات‌وحش دارد