دیدار با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی، دیدار کرد.
دیدار با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی دیدار با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی دیدار با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی دیدار با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با خانواده معظم پاسدار شهید «مصطفی نکوئی»، دیدار کرد.
در این دیدار مدیرکل بنیاد شهید با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نکوئی، وی را نمونهای از نسل تربیتیافته مکتب سرخ شهادت خواند که با نثار جان خود حماسهای ماندگار خلق کرد.
رضایی با تأکید بر اینکه پاسداران انقلاب اسلامی پیشگامان صیانت از ارزشهای دینی و ملی هستند، اظهار داشت: «شهید نکوئی و همرزمان شهیدش، با بصیرت انقلابی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان، الگویی بیبدیل از تعهد و غیرت دینی را برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتند. جایگاه شهید، جایگاهی ممتاز و قدسی است که در آن، صیانت از حریم دین و ناموس وطن، سرلوحه عمل مجاهدانه قرار گرفت.»
وی در پایان این دیدار ضمن ادای احترام به صبر و استقامت خانواده معزز شهید نکوئی، تصریح کرد: «تکریم خانوادههای شهدا، وظیفهای دینی و ملی است و ما خود را خادم و همراه این عزیزان میدانیم. امیدواریم با استعانت از ارواح طیبه شهدا، در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، استوارتر از گذشته گام برداریم.»
خانواده شهید والامقام مصطفی نکوئی نیز در این دیدار با بیان خاطراتی از ویژگیهای اخلاقی و ولایتمداری آن شهید گرانقدر، بر ادامه راه پرافتخار او در سایه تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.