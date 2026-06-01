تجلیل از مدال آوران تیرانداز بوشهری در المپیاد ۱۴۰۴
مراسم تجلیل از مدال آوران هیئت تیراندازی استان بوشهر که در المپیاد استعدادهای برتر کشور سال ۱۴۰۴ موفق به کسب چندین مدال شدند، برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مراسم ضمن قدردانی از رئیس هیات تیراندازی استان برای کسب این نتایج، اظهار کرد: با توجه به اینکه نخستین سهمیه تیراندازی المپیک در این رشته توسط فاطمه کرم زاده کسب شد، سطح انتظار از هیات تیراندازی استان برای تداوم موفقیت در عرصههای ملی و فراملی افزایش یافته است.
موسی کشتکار با اشاره به نقش خانوادهها در مسیر قهرمانی، افزود: همراهی خانوادهها در رسیدن ورزشکاران به سکوهای قهرمانی اثرگذار است و باید این حمایت در کنار برنامههای تمرینی و آموزشی تقویت شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: مسیر قهرمانی از استعدادیابی و تمرین مستمر میگذرد و نتیجه آن افتخارآفرینی و مدال آوری برای استان خواهد بود.
در پایان این مراسم از مدال آوران هیات تیراندازی استان بوشهر در المپیاد استعدادهای برتر کشور سال ۱۴۰۴ (فاطمه یوسفی و رکسانا دشت دار مقام اول تیمی در بخش تپانچه بادی مهرسا دیری زاده، الهام قاعمی مقام سوم انفرادی در بخش تفنگ بادی، فاطمه یوسفی مقام سوم انفرادی در بخش تپانچه بادی و نوشین پی خسته مربی و سولماز شورکی سرپرست تیم) با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.
همچنین در این آیین از الهام قاعمی و مهرسا دیری زاده که به اردوی ملی نوجوانان دعوت شدهاند، تجلیل شد.