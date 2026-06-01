تجلیل از مدال آوران تیرانداز بوشهری در المپیاد ۱۴۰۴

مراسم تجلیل از مدال آوران هیئت تیراندازی استان بوشهر که در المپیاد استعداد‌های برتر کشور سال ۱۴۰۴ موفق به کسب چندین مدال شدند، برگزار شد.