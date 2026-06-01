معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر ضرورت نهادسازی برای حوزه‌های علمی نوین همچون علوم داده اجتماعی، راهبرد‌ها و استراتژی‌هایی نظیر تشکیل اجتماع‌های علمی، برگزاری رویداد‌های منظم و ایجاد شبکه‌های پیشران را برای توسعه این حوزه‌ها ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر شالچی درنشست کارگروه علوم داده اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شبکه‌سازی علمی و استفاده از ظرفیت افراد مرجع را از ارکان اصلی توسعه این حوزه برشمرد و با اشاره به اهمیت کسب «شأن حقوقی» در پیشبرد اهداف علمی افزود: تاسیس انجمن‌های علمی از آن جهت حائز اهمیت است که این نهاد‌ها به واسطه جایگاه حقوقی خود می‌توانند ارتباط رسمی و موثری با وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌های بالادستی برقرار کنند.

وی گفت: برگزاری همایش‌های سالانه، کنگره‌های دوره‌ای، سمینار‌های چرخشی و مسابقات دانشجویی می‌تواند به پویایی این اکوسیستم کمک شایانی کند. همچنین راه‌اندازی مجلات پژوهشی و انتشار ویژه‌نامه‌های موضوعی، ابزاری قدرتمند برای حافظه‌سازی و ترغیب پژوهشگران به تولید محتوای علمی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تمرکز منابع در یک نقطه یا ایجاد شبکه‌های پیشران را راهکاری هوشمندانه برای جلوگیری از هدررفت منابع دانست و پیشنهاد کرد به جای پراکندگی فعالیت‌ها، یک مرکز یا دانشگاه پیشرو به عنوان قطب شکل بگیرد تا به تدریج سطح کیفیت سایر بخش‌ها را نیز ارتقا دهد.

دکتر شالچی همچنین جذب حامیان مالی را منوط به ارائه حرفه‌ای و دقیق دستاورد‌های این حوزه دانست و با اشاره به حضور پررنگ دانشجویان و استارتاپ‌ها، بخش دانشجویی را موتور محرک، اشاعه‌دهنده و انرژی‌بخش این مسیر توصیف کرد.