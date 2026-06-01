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شورای عالی قرآن اسامی برگزیدگان اردیبهشت ماه هجدهمین دوره آموزش و ارتقای قاریان قرآن را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، قاریان ممتاز در هجدهمین دوره آموزش و ارتقا از محضر کارشناسان همچون سعید رحمانی، نصرت الله حسینی و حسن مختاری بهرهمند هستند.
در نوبت اردیبهشتماه این دوره، مهدی تقیپور از قم، مهدی کرمی از زنجان، ابراهیم فلاح تبسم چهره از گیلان، مهدی سیاحی از خوزستان و محمود خاتمیتبار از خراسان جنوبی به عنوان نفرات برگزیده تعیین شدند.
برگزاری دورههای آموزش و ارتقا از سلسله اقدامات و تجربیات شورای عالی قرآن در حوزه آموزشهای تخصصی است که سالها ویژه قاریان ممتاز برگزار میشود و در سالهای اخیر فرصت بهرهمندی از فضای مجازی حضور تعداد بیشتری از ممتازان عرصه قرائت را در پی داشته است.