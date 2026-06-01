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فرماندار ملایر گفت: در شرایط کنونی، علاوه بر مقابله با تهدیدات نظامی، باید نسبت به مدیریت بازار، کنترل قیمتها و صیانت از حقوق مردم نیز حساسیت ویژهای وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سعید کتابی در نشست قرارگاه شهرستانی نظارت بر بازار و ساماندهی بازرسیها با قدردانی از تلاشهای مدیران و دستگاههای اجرایی شهرستان در شرایط حساس کنونی، تأکید کرد: از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی و فرهنگی شهرستان با آمادگی کامل در میدان حضور داشتهاند و آرامش و ثبات حاکم بر شهرستان حاصل تلاشهای شبانهروزی مجموعه مدیران و کارکنان دستگاههای مختلف است.
او با اشاره به اجرای طرح قرارگاه نظارت بر بازار در سطح استان و شهرستان افزود: در شرایط کنونی، علاوه بر مقابله با تهدیدات نظامی، باید نسبت به مدیریت بازار، کنترل قیمتها و صیانت از حقوق مردم نیز حساسیت ویژهای وجود داشته باشد و همه دستگاهها در این زمینه مسئولیت دارند.
فرماندار ملایر با تأکید بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای مدیریتی شهرستان برای اجرای این طرح، تصریح کرد: رؤسای ادارات به دلیل شناخت دقیق از شهرستان، بازار و مطالبات مردم، میتوانند نقش مؤثری در اجرای بازرسیها ایفا کنند و انتظار داریم تمامی مدیران در کنار گروههای نظارتی حضور فعال داشته باشند.
او تأکید کرد: بازرسیها باید بهصورت مستمر، هدفمند و همراه با مستندسازی دقیق انجام شود و گزارش تخلفات احتمالی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی با سرعت پیگیری و رسیدگی شود.
سعید کتابی رضایتمندی مردم را یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی دانست و گفت: تکریم اربابرجوع، پاسخگویی مناسب و پیگیری مؤثر مطالبات مردم باید در اولویت همه مدیران قرار گیرد و رؤسای دستگاهها بر عملکرد کارکنان و نحوه ارائه خدمات نظارت مستمر داشته باشند.
او همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران در میان مردم تأکید کرد و افزود: حضور مسئولان در کنار مردم، بهویژه در برنامههای مردمی و میزهای خدمت، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام میشود.
فرماندار ملایر با تأکید بر آغاز سریع اجرای طرح نظارت بر بازار، از دستگاههای اجرایی خواست ضمن هماهنگی کامل با قرارگاه شهرستانی، نسبت به تشکیل تیمهای بازرسی، برگزاری جلسات آموزشی و آغاز عملیات میدانی اقدام کنند تا خدماترسانی مطلوب و آرامش بازار برای شهروندان بیش از پیش تأمین شود.