ترافیک سنگین در جادههای شمالی
جانشین پلیس راه فراجا، از ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و برخی آزادراههای منتهی به تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین اوضاع ترافیکی و جوّی جادههای کشور اظهار کرد: هم اکنون ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاهبیشه سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این محور تردد کنند.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده حصار خروان و همچنین در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدودههای حدفاصل هشتگرد تا ینگی امام، کمالشهر تا گلدشت و پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین و پرحجم گزارش شده است.
سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه ساوه-تهران خبر داد و گفت: در این محور نیز حدفاصل بهمنآباد تا احمدآباد مستوفی با بار ترافیکی سنگین مواجه هستیم.
وی با اشاره به اوضاع سایر محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محورهای چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب نیز تردد بدون گره ترافیکی در جریان است.
جانشین پلیس راه فراجا درباره وضعیت جوی جادهها نیز گفت: هم اکنون تمام محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی است و رانندگان در اوضاع جوی عادی در حال تردد هستند.