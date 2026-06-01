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۵ نشریه علمی دانشگاه شیراز در جدیدترین دورههای رتبهبندی معتبر جهانی و منطقهای ارتقا یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیرمسئول مجلات علمی دانشگاه، از موفقیت نشریات علمی این دانشگاه در جدیدترین دورههای رتبهبندی بینالمللی و منطقهای خبر داد.
بهگفتهی بهرام همتینژاد جزئیات این ارتقا به این شرح است:
۱. در سطح بینالمللی (رتبهبندی Scimago):
نشریه انگلیسیزبان Iranian Journal of Science (مجله علوم ایران)، به سردبیری دکتر غلامحسین اسلامزاده، از رتبه Q۳ به Q۲ ارتقا یافت.
۲. در سطح منطقهای (رتبهبندی ISC):
نشریات «مطالعات آموزش و یادگیری» و Iranian Journal of Economic Studies (نشریهی انگلیسیزبان مطالعات اقتصادی ایران)، به ترتیب با سردبیری دکتر راضیه شیخالاسلامی و دکتر سکینه اوجیمهر، از رتبه Q۳ به Q۲ ارتقا یافتند.
همچنین «نشریات اندیشه دینی» و «دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها»، به ترتیب با سردبیری دکتر قاسم کاکائی و دکتر یوسف نظری، از رتبه Q۴ به Q۳ ارتقا یافتند.
وی بیان داشت: چارکبندی روشی برای رتبهبندی مجلات علمی در چهار سطح Q۱ تا Q۴ براساس شاخصهایی مانند ضریب تأثیر است و ارتقای چارک مجله، اعتبار بینالمللی آن را افزایش میدهد، احتمال استناد به مقالات را بالا میبرد و در سطح کلان، جایگاه علمی کشور را در تولید علم جهانی بهبود میبخشد