دو حفار غیرمجاز در نطنز هنگام عملیات حفاری دستگیر شدند. رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان نطنز گفت: در گزارشی از اداره محیط‌زیست شهرستان مبنی بر احتمال عملیات حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق نطنز دریافت شد که بلافاصله تیمی از یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شد. هاجر شریفی افزود: مأموران موفق شدند دو نفر از حفاران غیرمجاز را هنگام عملیات حفاری شناسایی و دستگیر کنند و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری نیز کشف و ضبط شد.