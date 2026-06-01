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معاون بهداشت وزارت بهداشت، تابآوری نظام سلامت را یکی از مهمترین الزامات مدیریت بحران در کشور دانست و بر ضرورت تقویت ظرفیتهای پاسخگویی نظام سلامت در شرایط اضطراری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نشست فرهنگستان علوم پزشکی، با تأکید بر اهمیت تابآوری نظام سلامت در شرایط بحران، خواستار توجه ویژه به سلامت روان مردم و کارکنان نظام سلامت شد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه بهداشت در ارائه خدمات سلامت در دوران جنگ و بحران، اظهار داشت: استمرار ارائه خدمات بهداشتی و حفظ دسترسی مردم به خدمات سلامت در شرایط دشوار، نشاندهنده توانمندی و تعهد نیروهای نظام سلامت کشور است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت مدیریت واحد در حوزه بحران، افزود: یکی از مهمترین پیشنیازهای موفقیت در مدیریت بحران، جلوگیری از موازیکاری دستگاهها و تمرکز تصمیمگیری در حوزه سلامت است. وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت کشور است و این جایگاه باید در تمامی مداخلات و برنامههای سلامتمحور مورد توجه و احترام قرار گیرد.
رئیسی همچنین سلامت روان را از مهمترین ابعاد مدیریت بحران برشمرد و گفت: ارائه خدمات روانی و حمایتهای سلامت روان به مردم و کادر سلامت در شرایط بحران باید به صورت هدفمند و منسجم انجام شود و از هرگونه مداخله غیرتخصصی و موازی سایر دستگاهها در این حوزه پرهیز شود.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از بحران بر کارکنان نظام سلامت، بر لزوم برنامهریزی مناسب برای مدیریت منابع انسانی تأکید کرد و افزود: مدیریت صحیح نیروی انسانی و توزیع مناسب وظایف در شرایط بحران، نقش مهمی در پیشگیری از فرسودگی شغلی و حفظ آمادگی کارکنان برای ارائه خدمات مستمر دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درپایان خاطرنشان کرد: تقویت تابآوری نظام سلامت، انسجام مدیریتی، حمایت از سلامت روان و صیانت از سرمایه انسانی، از مهمترین مؤلفههای موفقیت کشور در مواجهه با بحران و شرایط اضطراری است.