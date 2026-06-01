پخش زنده
امروز: -
۲۲ هزار لیتر گاز مایع قاچاق از یک دستگاه کامیون در شهرستان داراب کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی پاسگاه دولت آباد این شهرستان، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: ماموران در بازرسی از کامیون، ۲۲ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع از نوع گاز مایع را در این شهرستان کشف کردند.
فرمانده انتظامی داراب گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده در این شهرستان را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.