به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مسابقات ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه سال جاری به میزبانی خانه کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان برگزار خواهد شد که سهم استان خوزستان در این مسابقات که به منزله انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران نیز محسوب می‌شود، ۲۴ کشتی گیر و پنج مربی است.

بر این اساس در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد حسینوند پناهی، آرمین شمسی‌پور و حسین بیژنی، وزن ۶۰ کیلوگرم پویا ناصرپور، محمد عشیری، میلاد رضانژاد و مهدی محسن نژاد، وزن ۶۳ کیلوگرم رضا قیطاسی، وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد و رامین بخشی، وزن ۷۲ کیلوگرم حجت رضایی، امیررضا عالی وند و غلامرضا عبد ولی، وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی، محمد ناقوسی، امین کاویانی نژاد و اهورا بویری، وزن ۸۲ کیلوگرم مهدی مرادالیاسی و ابوالفضل مهمدی، وزن ۸۷ کیلوگرم رسول گرمسیری، وزن ۹۷کیلوگرم شایان حبیب زارع، محمدهادی صیدی و آرمین میرزازاده و وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل حاجی وندی به این پیکار‌ها دعوت شده‌اند.

فدراسیون کشتی ایران در این بخشنامه خاطرنشان کرده است: کشتی‌گیران در صورت عدم شرکت بدون مجوز فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی بزرگسالان به کمیته انضباطی معرفی و تا صدور رای قطعی حق شرکت در هیچ مسابقه‌ای از جمله لیگ‌های کشور را ندارند و ارائه تعهدنامه دوپینگ برای کلیه کشتی‌گیران الزامی است.