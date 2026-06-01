با حضور دستگاه‌های نظارتی و با هماهنگی معاون دادستان، بازرسی مشترکی از بازار و انبار‌های کالا‌های اساسی شهرستان ارومیه به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور دستگاه‌های نظارتی و با هماهنگی معاون دادستان، بازرسی مشترکی از بازار و انبار‌های کالا‌های اساسی شهرستان ارومیه به عمل آمد.

این بازرسی با تشکیل ۵ تیم ۵ نفره و با هدف رسیدگی به مسائل اصناف و برخورد با سودجویان و محتکرین صورت گرفت.

در این بازدبد‌ها دادستان، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور حقوق عامه، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی، و نمایندگانی از ادارات ذیربط حضور داشتند.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این بازرسی ضمن تاکید بر رسیدگی به مشکلات اصناف، بر برخورد قاطع با سودجویان تأکید کرد.

مصطفوی، معاون دادستان، نیز تاکید کرد: با اصناف سودجو، محتکرین و کسانی که از ثبت کالا‌ها در سامانه‌های مربوطه خودداری کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سرپرست بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی نیز ضمن تقدیر از حضور دادستان و هیات همراه، اظهار داشت: با اصناف سودجو و محتکرین به شدت برخورد شده و متخلفین جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.