رایزنی فرهنگی ایران در عراق، نمایشگاهی با عنوان «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ» - (بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان) با محوریت عصر عاشورا، دوران استبداد بعثی و انتفاضه، فتنه داعش، نقش مهم جبهه مقاومت و تجاوزات ددمنشانه صهیونیستی-آمریکایی علیه کشورمان برپا کرد.

نمایشگاه «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ»؛ بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان است

نمایشگاه «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ»؛ بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان است

نمایشگاه «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ»؛ بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان است نمایشگاه «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ»؛ بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و با همکاری انجمن فرهنگ و هنر «جمعیة الأصدقاء للثقافة والفنون»، نمایشگاه تخصصی و هنری «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ» - (بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان) را با حضور جمعی از هنرمندان، نخبگان فرهنگی، چهره‌های دانشگاهی و حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد.

در این نمایشگاه با ابزار هنر، سیر تاریخی حماسه و مظلومیت در قالب مفهوم ژرف «بین دو طف» (از واقعه جان‌سوز کربلا تا جنگ اخیر جبهه استکبار صهیونیستی-آمریکایی) به تصویر کشیده شد.

آثار به نمایش درآمده در آن، راوی رویدادهایی، چون عصر عاشورا و پیام‌رسانی زینبی، دوران استبداد بعثی و انتفاضه، فتنه داعش و حماسه الحشد الشعبی و فرماندهان جبهه مقاومت و تجاوزات اخیر، بود.

این نمایشگاه در پاسداشت فرهنگ مقاومت و به مناسبت شهادت شهید امام خامنه‌ای (ره) در پی تجاوزات ددمنشانه صهیونیستی-آمریکایی و هم‌زمان با دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی و همراهانشان برگزار شد.