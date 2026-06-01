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رایزنی فرهنگی ایران در عراق، نمایشگاهی با عنوان «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ» - (بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان) با محوریت عصر عاشورا، دوران استبداد بعثی و انتفاضه، فتنه داعش، نقش مهم جبهه مقاومت و تجاوزات ددمنشانه صهیونیستی-آمریکایی علیه کشورمان برپا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و با همکاری انجمن فرهنگ و هنر «جمعیة الأصدقاء للثقافة والفنون»، نمایشگاه تخصصی و هنری «اَلْفَنُّ بَیْنَ طَفَّیْنِ» - (بازتاب هنری عاشورا در گذر زمان) را با حضور جمعی از هنرمندان، نخبگان فرهنگی، چهرههای دانشگاهی و حجتالاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد.
در این نمایشگاه با ابزار هنر، سیر تاریخی حماسه و مظلومیت در قالب مفهوم ژرف «بین دو طف» (از واقعه جانسوز کربلا تا جنگ اخیر جبهه استکبار صهیونیستی-آمریکایی) به تصویر کشیده شد.
آثار به نمایش درآمده در آن، راوی رویدادهایی، چون عصر عاشورا و پیامرسانی زینبی، دوران استبداد بعثی و انتفاضه، فتنه داعش و حماسه الحشد الشعبی و فرماندهان جبهه مقاومت و تجاوزات اخیر، بود.
این نمایشگاه در پاسداشت فرهنگ مقاومت و به مناسبت شهادت شهید امام خامنهای (ره) در پی تجاوزات ددمنشانه صهیونیستی-آمریکایی و همزمان با دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید، آیتالله رئیسی و همراهانشان برگزار شد.