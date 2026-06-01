به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: محصول گوجه فرنگی از سه هزار هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود تا پایان تیر بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر مصرف داخل به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر شود.

فرهمند آقایی با بیان اینکه متوسط عملکرد ۷۵ تن در هکتار است افزود: ارقام غالب کشت سانسید، بریویو ۸۳۲۰ و بدرو است که به صورت نشایی و با استفاده از پوشش پلاستیکی کشت و از طریق سامانه‌های نوین آبیاری تیپ انجام می‌شود.

وی بیان کرد: با هدف کنترل آفات گوجه فرنگی به خصوص شب پره مینوز و کرم میوه، آموزش‌های لازم در زمینه مدیریت تلفیقی آفات به بهره برداران ارائه شده است.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.