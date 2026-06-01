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کمیته امداد و حوزه هنری انقلاب اسلامی با امضای تفاهمنامهای مشترک، همکاری برای ترویج فرهنگ احسان و انفاق و اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و رسانهای را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) و حوزه هنری انقلاب اسلامی با هدف گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای فرهنگی، هنری، رسانهای و آموزشی و با محوریت ترویج فرهنگ احسان و انفاق، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری، تولید و انتشار آثار رسانهای، بازنمایی دستاوردهای محرومیتزدایی و اجرای برنامههای آموزشی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری برای جامعه هدف، تولید و توزیع آثار هنری و رسانهای با رویکرد توانمندسازی فرهنگی و همچنین تبیین مفاهیم خیرخواهی، احسان و صدقه از دیگر محورهای این همکاری مشترک است.
همچنین برگزاری دورهها و کارگاههای مهارتآموزی هنری برای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد و تولید محصولات فرهنگی از جمله اسباببازی، بازیهای آموزشی، برنامهها و پویشهای تلویزیونی و دیجیتال با هدف آموزش و ترویج فرهنگ احسان و انفاق در این تفاهمنامه پیشبینی شده است.
مسئولان دو نهاد ابراز امیدواری کردند که اجرای این تفاهمنامه بتواند زمینه گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارتقای فرهنگ نیکوکاری در جامعه را فراهم کند.