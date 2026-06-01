به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی از گونه‌های حیات‌وحش در جریان تشدید نظارت‌ها بر بازار پرندگان زینتی خلیج تهران خبر داد.

فرهاد زندی افزود: در راستای اجرای طرح‌های ویژه مقابله با قاچاق حیات‌وحش و برخورد با متخلفان، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان تهران عملیات نظارتی و کنترلی خود را در بازار پرندگان زینتی خلیج تهران تشدید کردند.

وی افزود: در این عملیات سه بهله عقاب، چهار بهله جغد نابالغ، ۲۳ بال زاغ گردن‌بور، یک بال هدهد، چهار بال کبک، یک بال سبزقبا، یک جوجه‌تیغی و سه قطعه لاک‌پشت کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از کشف این گونه‌ها گفت: تمامی حیوانات کشف‌شده به مرکز بازپروری حیات‌وحش پارک پردیسان منتقل شدند تا پس از معاینات تخصصی، تیمار و احراز شرایط مناسب، در زیستگاه‌های طبیعی خود رهاسازی شوند.

زندی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان خبر داد و افزود: روند رسیدگی به این پرونده در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه خرید، فروش، نگهداری و قاچاق غیرقانونی گونه‌های حیات‌وحش برخورد قانونی خواهد کرد و شهروندان نیز می‌توانند موارد مشابه را به ادارات محیط زیست گزارش دهند.