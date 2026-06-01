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ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی اعلام کرد: در منطقه امند تبریز انفجارهای کنترل شدهای برای انهدام مواد منفجره باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه ادارهکل مدیریت بحران استانداری ذکر شده است: مردم عزیز هیچگونه نگرانی از شنیده شدن صداهای انفجار که امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ صورت خواهد گرفت نداشته باشند.
این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقیمانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان انجام می شود و جای نگرانی نیست.