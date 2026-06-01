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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه خدمات غیرحضوری و دولت الکترونیک در جنگ تحمیلی سوم توانستیم نصاب جدیدی را ثبت کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اصلاعات امروز در نشست فصلی مدیران وزارت ارتباطات افزود: در جنگ رمضان ارتباطات با جزایر سه گانه قطع شد، اما همکاران پرتلاش وزارت ارتباطات توانستند به سرعت این امکان را برای ارتباط با بخشهای دیگری کشور فراهم کنند.
وزیر ارتباطات افزود:شبکه ملی اطلاعات موجب تاب آوری مردم در زمینه بهرهگیری از امکانات اینترنت میشود، اما جایگزین اینترنت بینالملل نیست ستار هاشمی گفت در حوزه آموزشی محتوای آموزشی تولید شده در کشور ارزشمند و مورد استفاده است، اما این دلیل نمیشود که خود را بینیاز از گنجینههای علمی موجود از شرق تا غرب عالم بدانیم.
ستار هاشمی افزود: باید نگاه افرادی را که لزوم استفاده از اینترنت بین الملل را نیاز همگان نمیدانند ، تصحیح کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در شرایط امنیتی مردم محدودیتها را درک میکنند و همراه هستند، اما در دوره پس از جنگ توقع مردم دسترسی آحاد آنان به اینترنت بینالمللی است.
ستار هاشمی افزود: دولت که مجری قانون اساسی است به موجب اصل ۷۹ و اصول متعدد مطالبه به حق مردم را پاسخ داده و دسترسی آنان را به اینترنت بین الملل فراهم کرده است.
نشست فصلی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با شعار «تابآوری، بازآرایی و همافزایی برنامهها و فعالیتها» با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ معاونان وزیر، رؤسای سازمانها و شرکتهای تابعه، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها و جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطی کشور برگزار شد.