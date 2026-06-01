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رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز از اهدای ۴ هزار جلد کتاب به کودکان و نوجوانان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ناهید شهروسوند بیان کرد: در راستای پویش اهدای کتاب، اهدای آگاهی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان و همزمان با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در فصل تابستان، ۴ هزار جلد کتاب به کودکان و نوجوانان این شهرستان در قالب پویش نذر کتاب به دست مخاطبان هدف در مناطق کمبرخوردار و روستاهای تابعه شهرستان الیگودرز میرسد.
وی بیان کرد: این کتابها که رده سنی کودک و نوجوان را شامل میشوند با موضوعات مختلف رمان و داستان و رنگآمیزی و ... هستند که بازیهای فکری و سرگرمی نیز برای ردههای سنی مختلف نیز در میان آنها در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز با تأکید بر جایگاه کتاب در توسعه فرهنگی جامعه افزود: با وجود گسترش ابزارهای نوین، هیچ مقولهای نمیتواند جایگاه کتاب را در ارتقای آگاهی عمومی پر کند و امروزه ضرورت توجه به فرهنگ کتابخوانی بیش از گذشته احساس میشود.
شهروسوند با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در این حرکت ارزشمند، گفت: این طرح نتیجه همافزایی موثر میان «اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز» و «موسسه فرهنگی نذر کتاب تهران» است که با تلاشهای صورت گرفته، به ثمر نشست.
وی با قدردانی از خیران و فعالان فرهنگی گفت: نقشآفرینی اسدالله شریفی به عنوان تسهیلگر این پیوند فرهنگی و همچنین حمایتهای مدیریت و کارکنان «موسسه سرای محله» گامی استوار در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر شهرستان الیگودرز محسوب میشود که شایسته قدردانی است.