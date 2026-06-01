پخش زنده
امروز: -
با بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی فرآیند پذیرش و بازپروری معتادان در ۱۹ مرکز فعال خراسان رضوی با جدیت در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به روند مدیریت مراکز ماده ۱۶ گفت: پس از پشت سرگذاشتن برخی محدودیتهای مقطعی در شرایط جنگی اکنون روند پذیرش و ساماندهی معتادان متجاهر در مراکز بازپروری به روال طبیعی بازگشته است.
مهدی برجی افزود: میزان پذیرش فعلی ۱۹ مرکز ماده ۱۶ فعال استان برای اسکان و ارائه خدمات به بهبودیافتگان به چهار هزار نفر رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش فصلی حضور آسیبدیدگان اجتماعی در این بازه زمانی، تیم های تخصصی بهزیستی با آمادگی کامل نسبت به پذیرش و اجرای پروتکلهای درمانی و بازپروری برای این افراد اقدام میکنند.
برجی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی به عنوان توزیع کننده اعتبارات، تمرکز ویژهای بر بهبود کیفیت خدمات در این مراکز دارد، گفت: در سال گذشته از مجموع ۲ هزار میلیارد ریال تعهدات اعتباری ستاد مبارزه با مواد مخدر هزارو ۹۲۰ میلیارد ریال تخصیص یافت که این پرداخت ها نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات مراکز داشته است.
وی افزود: اگرچه اولویت اصلی، حفظ استمرار در خدماترسانی و بازپروری مددجویان است، اما تحقق کامل مطالبات مراکز در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیازمند همکاری سایر دستگاههای مسئول از جمله تحقق سهم ۴۰ درصدی شهرداریها در تأمین اعتبارات است تا چرخه درمان و بازگشت معتادان متجاهر به جامعه بدون وقفه ادامه یابد.
مراکز ماده ۱۶ صرفا برای معتادان متجاهر و بیخانمان که با دستور مقام قضایی جمعآوری شدهاند، طراحی شده است و خانوادهها نمیتوانند به صورت مستقیم و شخصی بیمار خود را در این مراکز بستری کنند.