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مدیرکل بهزیستی استان همدان از آغاز اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان با هدف شناسایی اختلالات روانی ناشی از بحران جنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فریدالدین حجتالاسلامی افزود: افراد میتوانند با مراجعه به سامانه این طرح به نشانی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen و تکمیل پرسشنامه مربوطه، وضعیت سلامت روان خود را در سه سطح کمخطر، متوسط و پرخطر ارزیابی کنند.
او تصریح کرد: پس از انجام ارزیابی، افراد متناسب با سطح سلامت روان خود میتوانند از بستههای آموزشی ارائهشده بهرهمند شوند یا از خدمات مشاوره رایگان و تلفنی صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ و همچنین خدمات مشاوره حضوری استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان هدف از اجرای این طرح را ارزیابی سریع مشکلات ناشی از جنگ، شناسایی اختلالات روانی و ارائه مداخلات زودهنگام برای افراد نیازمند عنوان کرد.
فریدالدین حجتالاسلامی افزود: این طرح تا ۳۱ خرداد ماه ادامه دارد و ویژه افراد بالای ۱۸ سال است.