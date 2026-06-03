به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فریدالدین حجت‌الاسلامی افزود: افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه این طرح به نشانی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen و تکمیل پرسشنامه مربوطه، وضعیت سلامت روان خود را در سه سطح کم‌خطر، متوسط و پرخطر ارزیابی کنند.

او تصریح کرد: پس از انجام ارزیابی، افراد متناسب با سطح سلامت روان خود می‌توانند از بسته‌های آموزشی ارائه‌شده بهره‌مند شوند یا از خدمات مشاوره رایگان و تلفنی صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ و همچنین خدمات مشاوره حضوری استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان هدف از اجرای این طرح را ارزیابی سریع مشکلات ناشی از جنگ، شناسایی اختلالات روانی و ارائه مداخلات زودهنگام برای افراد نیازمند عنوان کرد.

فریدالدین حجت‌الاسلامی افزود: این طرح تا ۳۱ خرداد ماه ادامه دارد و ویژه افراد بالای ۱۸ سال است.