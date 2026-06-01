ساکنان محله، محور مصرف بهینه آب و انرژی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه مصرف بهینه آب را از محور‌های مهم اقدام در شورا‌های محله، مساجد و گروه‌های جهادی فعال در استان عنوان کرد.