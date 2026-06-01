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جلسه ۱۰۰۵ شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده زنان به منظور بررسی گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فرهمندپور نشست را با تبریک عید قربان و آرزوی توفیق بهرهبرداری از روز عرفه، آغاز کرد.
در ابتدای جلسه، گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید بر اجرایی سازی ماده ۳۳ این قانون (اصلاح کتب درسی)، توسط نماینده وزارت آموزش و پرورش به شکل مبسوط ارائه شد.
این گزارش شامل اقدامات ستاد و استانهای این دستگاه با هدف سیاستگذاری هوشمندانه، حمایت عملی و فرهنگسازی پایدار در حوزه ازدواج، خانواده و فرزندآوری بود.
همچنین در این نشست سامانه ملی جانان ایران که با عنوان بستری هوشمند برای آگاهیبخشی، توانافزایی، ترویج، پایش و حمایت از امر جوان شدن جمعیت و تحکیم بنیان خانواده طراحی شده است، معرفی شد و از دیگر دستگاهها برای همکاری و همافزایی در ارتقاء دستاوردهای این سامانه دعوت شد.
سپس اعضا با قدردانی از این اقدامات نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
این جلسه به ریاست دکتر فرهمندپور و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی شورا عالی انقلاب فرهنگی و مدعوین برگزار شد.