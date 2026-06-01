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مدیر کل بهزیستی خوزستان گفت: اجرای طرح بین المللی شهر دوستدار سالمند میتواند زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، استقلال و رفاه سالمندان را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور و اهمیت اجرای این طرح بینالمللی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر بیش از ۱۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند و پیشبینی میشود این آمار در سال ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد برسد.
وی افزود: ایجاد شهرهای دوستدار سالمند، یکی از مهمترین راهکارها برای پاسخگویی به نیازهای این قشر از جامعه است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: اکنون تفاهمنامهای در راستای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و با هدف ایجاد بسترهای محیطی، اجتماعی و خدماتی مناسب سالمندان، با نظارت ناظر ملی طرح و همکاری موسسه خیریه صالحین با مجری منتخب این طرح منعقد شده است و بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین در زمینه ارزیابی وضعیت شهر، تدوین برنامه عملیاتی، آموزش و توانمندسازی ذینفعان و دعوت به همکاری آنان، اجرای شاخصهای شهر دوستدار سالمند و پایش و ارزیابی نتایج، همکاری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: طرح «شهر دوستدار سالمند» با الهام از الگوهای بینالمللی و در چارچوب سیاستهای حمایت از سالمندان، دارای هشت بُعد حملونقل، مسکن، فضاهای عمومی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، احترام اجتماعی، خدمات سلامت و ارتباطات بوده و به دنبال ایجاد محیطی است تا سالمندان بتوانند با حفظ استقلال و کرامت، حضوری فعال در جامعه داشته باشند.
۱۶ استان کشور پایلوت اجرای طرح «شهر دوستدار سالمند» است.