به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،معتمدی از آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام نوآموزان بدو ورود به دبستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده و استعلام از اداره ثبت احوال، بیش از ۲۷ هزار کودک در استان لرستان آماده ورود به پایه اول ابتدایی هستند.

وی گفت: تاکنون حدود ۲۵ هزار نفر از این نوآموزان، معادل ۹۳ درصد، برای انجام سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوبت‌گیری کرده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام از اول خردادماه اظهار کرد: پیش‌ثبت‌نام نوآموزان در شرف ورود به پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه my.medu.ir انجام می‌شود.

معتمدی گفت: این اقدام در راستای هوشمندسازی فرآیندهای آموزشی، تکریم ارباب‌رجوع، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان صورت گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: تمامی مراحل پیش‌ثبت‌نام در بستر این سامانه انجام می‌شود و مدارس در این مرحله مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی نیستند. از این رو از اولیا درخواست می‌شود برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل در روند ثبت‌نام و کاهش مراجعات غیرضروری، صرفاً از طریق درگاه اعلام‌شده نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.

معتمدی همچنین یادآور شد: سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرط لازم برای ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی است. بنابراین والدینی که تاکنون برای نوبت‌گیری فرزند خود اقدام نکرده‌اند، هرچه سریع‌تر با مراجعه به سامانه «سیرت ۲» نسبت به دریافت نوبت سنجش فرزند خود اقدام کنند.