سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی» و نیز «حسابرسی برخی مناطق شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۲» در جلسه آتی شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نادعلی، گفت: در چهارصدودوازدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش که به صورت عادی در روز سه شنبه دوزادهم خرداد برگزار می‌شود طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی» که یک فوریت آن در چهارصدودهمین جلسه رسمی شورا به تصویب رسیده است، بررسی خواده شد.

وی افزود: در این جلسه گزارش کمیسیون‌های (برنامه و بودجه-عمران و حمل و نقل) نیز قرائت خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت:به همین ترتیب گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص «حسابرسی مناطق ۳، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۲۲ شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۲» و قرائت گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه برای هر یک و همچنین اساسنامه دو شرکت «نوسازی عباس آباد» و «شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران» در این جلسه بررسی خواهد شد.

وی یاد آور شد:تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن نیز در دستور جلسه چهارصد و دوازدهم شورا خواهد بود.