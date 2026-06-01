امروز و فردا پدیده غالب جوی در آذربایجان غربی؛ جوی بدون بارش و وزش باد گاهی شدید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پدیده جوی غالب استان در طی ۲۴ ساعت گذشته وزش باد گاهی شدید بود و بارشی در طی این مدت از ایستگاه‌های هواشناسی سطح استان گزارش نشده است.

اما بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو و نفوذ زبانه پرفشار از عرض‌های پایین در سطح زمین، امروز و فردا جوی بدون بارش در سطح استان خواهیم داشت، اما با توجه به افزایش گرادیان خطوط فشاری، پیش بینی می‌کنیم وزش باد گاهی شدید پدیده غالب استان در طی روز‌های آتی باشد.

همچنین با فعالیت امواج تراز میانی جو و نفوذ زبانه کم فشار سطح زمین و افزایش تاوایی مثبت، از روز چهارشنبه تا پایان هفته و در برخی ساعات شاهد رشد ابر و رگبار‌های بهاری باران همراه با رعدوبرق و وزش باد، عمدتاً در نیمه شمالی و تا حدودی مرکز استان خواهیم بود.

از نظر دمایی نیز در طی روز‌های آتی، تغییرات دما‌های بیشینه نامحسوس پیش بینی می‌شود، اما دما‌های کمینه در سطح استان افزایش خواهند یافت.

ضمناً در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های شهری ارومیه با ۲۹.۵+ و تخت سلیمان تکاب با ۱.۷+ درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۵.۷+ و ۲۵.۹+ درجه سلسیوس گزارش شد.