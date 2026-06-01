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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز: در بازرسی از یک دستگاه خودرو در ایست و بازرسی شهید مدنی، هزار و ۷۵۰ کیلوگرم زغال تاغ کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان افزود: در راستای حفاظت از منابع ملی و مقابله با قاچاق محصولات فرعی جنگلی و مرتعی، این محموله با هوشیاری مأموران ایست و بازرسی شهید مدنی و با همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: در این عملیات، یک دستگاه خودروی حامل زغال قاچاق متوقف و پس از بررسیهای کارشناسی مشخص شد محموله کشفشده از نوع زغال تاغ است که از گونههای ارزشمند و حفاظتشده مناطق بیابانی به شمار میرود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز اظهار داشت: پس از تکمیل بررسیها، محموله توقیف و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.
دهقان با قدردانی از همکاری مأموران گلوگاه شهید مدنی در کشف این محموله قاچاق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی، قطع درختان و یا حمل و جابهجایی غیرمجاز فرآوردههای جنگلی و مرتعی، مراتب را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.
وی با اشاره به اهمیت درختچههای تاغ در اکوسیستم مناطق بیابانی خاطرنشان کرد: تاغ نقش مهمی در تثبیت شنهای روان، جلوگیری از بیابانزایی و کاهش فرسایش بادی دارد و قطع این گونه ارزشمند و تهیه زغال از آن، به دلیل آثار مخرب زیستمحیطی، جرم محسوب میشود.