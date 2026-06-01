به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با دهه ولایت، به همت اداره مسلمانان گرجستان و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیه در گرجستان، مراسم اختتامیه مسابقات قرآن کریم در رشته‌های حفظ و قرائت در سالن همایش‌های انجیر شهر تفلیس برگزار شد.

در این مراسم، بیش از ۴۰۰ نفر از اعضای کانون‌های قرآنی مناطق و شهر‌های مختلف گرجستان به همراه اساتید قرآن کریم، ائمه جمعه و جماعات، فعالان فرهنگی و خانواده‌های شرکت‌کنندگان حضور داشتند.

در این دوره از مسابقات، حافظان و قاریان قرآن کریم از مناطق مختلف گرجستان در فضایی معنوی و رقابتی، توانمندی‌های خود در رشته‌های حفظ و قرائت را ارائه کردند.

در آیین اختتامیه، فائق نبی‌اف، رئیس اداره مسلمانان گرجستان، با قدردانی از همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی جامعة المصطفی (ص) العالمیه در برگزاری این رویداد قرآنی، بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی تأکید کرد.

فائق نبی اف با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در هدایت فردی و اجتماعی مسلمانان، اظهار کرد: یادگیری قرآن کریم و آشنایی عمیق با مفاهیم و آموزه‌های آن از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه اسلامی است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره مسلمانان گرجستان همچنین بر ضرورت توسعه آموزش‌های قرآنی در میان نسل جوان و به ویژه جامعه شیعیان تأکید کرد و افزود: برگزاری مسابقات و برنامه‌های قرآنی نقش مهمی در گسترش معارف اسلامی، تقویت هویت دینی و ارتقای ارزش‌های اخلاقی در جامعه، دارد.

در بخشی از این مراسم، یونس شاهمرادی، قاری ممتاز جمهوری اسلامی ایران که از سوی مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به گرجستان اعزام شده بود، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، فضای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید. تلاوت دلنشین و تأثیرگذار وی با استقبال و تشویق حاضران همراه شد و مورد توجه شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به قرآن کریم قرار گرفت.

همچنین سخنرانان بر اهمیت انس با قرآن کریم و نقش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در ارتقای سطح آگاهی دینی مسلمانان و بر استمرار همکاری‌های فرهنگی و قرآنی میان نهاد‌های دینی و فرهنگی فعال در گرجستان تأکید کردند.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان رشته‌های حفظ و قرائت قرآن کریم در بخش آقایان و بانوان که در مرحله نهایی مسابقات موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شده بودند، قدردانی شد.

برگزاری این مسابقات در دهه مبارک ولایت، جلوه‌ای از اهتمام اداره مسلمانان گرجستان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی جامعه المصطفی (ص) به ترویج فرهنگ قرآنی، توسعه آموزش‌های دینی و تقویت انس جامعه اسلامی گرجستان با معارف نورانی قرآن کریم است.