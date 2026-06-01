پخش زنده
امروز: -
مادر شهید والامقام ایرج زندی از چالوس آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خانم معصومه فرحمند مادر صبور سردار شهید والامقام ایرج (یاسر) غرایاق زندی پس از سالها صبر و بردباری؛ ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت.
این بانوی مقاوم که سالهای زیادی را با یاد و خاطره شهیدش سپری کرده بود، بر اثر کهولت سن، جان در طبق اخلاص نهاد و به ملکوت اعلی پر کشید.
مراسم تشییع و تدفین این اسوه صبر و ایثار امروز در چالوس برگزار میشود.
سردار شهید ایرج (یاسر) غرایاق زندی متولد ۱ آذر ۱۳۴۳ است که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۶۵ در شلمچه عملیات کربلای ۵ بر اثر انفجار انبار مهمات به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سعید کهن سال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران؛ این ضایعه را به جامعه معزز شاهد و ایثارگر، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این مادر شهید صبور همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر مسألت کرد.
فرازی از وصیت نامه شهید:
امیدوارم طاعتم هرچند قلیل و ناچیز و غیر قابل توجه است، مقبول درگاه حق تعالی واقع گردد و خدای عزوجل از دریچه فضل و بخشش بر ما بنگرد نه از دریچه عدل و عدالت که ما را تاب و توان عدالت خداوند متعال نمیباشد.ای برادران و خواهران؛ خون شهدا توانبخش نهالهای ایمان و اخلاص و فداکاری است؛ که طراوت و شادابی بهمراه خواهد داشت.