پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای طرح لکهگیری و روکش آسفالت محور گردشگری بند به سیلوانا در محدوده سدشهرچای ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای طرح لکهگیری و روکش آسفالت محور گردشگری بند به سیلوانا در محدوده سدشهر چای ارومیه خبر داد.
ارسلان شکری گفت: این طرح که برای ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه و پاسخگویی به مطالبات مردمی به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در دست اجراست و پس از تکمیل، نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران جادهای و تسهیل تردد ساکنان منطقه خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به درخواستها و مطالبات مردمی افزود: با توجه به نقش مهم این محور در توسعه گردشگری و ارتباط روستاهای منطقه، بهسازی و نگهداری مستمر آن در دستور کار ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قرار دارد.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده، با عوامل اجرایی مستقر در مسیر همکاری لازم را داشته باشند.