مدیرعامل صندوق توسعه و احیای و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: احیای بنا‌های تاریخی، به معنای بازگرداندن حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به بطن شهر‌ها و روستاهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ برزین ضرغامی ضمن تأکید بر اینکه احیای بنا‌های تاریخی صرفاً به مرمت کالبدی محدود نمی‌شود، گفت: وقتی یک بنای تاریخی احیا می‌شود، به‌دنبال آن اشتغال، کسب‌وکار، گردشگری و جریان زندگی نیز شکل می‌گیرد. این بنا‌ها علاوه بر ارزش تاریخی و تمدنی، می‌توانند به پایگاه‌هایی برای ارتباط نسل جوان با پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور تبدیل شوند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ، با اشاره به برنامه‌های حمایتی صندوق افزود: تمامی بنا‌هایی که در طول سال افتتاح می‌شوند از تسهیلات صندوق بهره‌مند خواهند شد و امسال نیز در حوزه صنایع‌دستی، بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید، آموزش و فروش در نظر گرفته شده که تسهیلات آن در حال پرداخت است.

وی کاروانسرای گویجه‌بل را دومین بنای تاریخی احیاشده توسط صندوق در آذربایجان‌شرقی دانست و گفت : پیش از افتتاح و بهره‌برداری کاروانسرای جهانی گویجه‌بل، احیای خانه معبودی در تبریز نشان داد که وقتی یک بنای تاریخی دوباره به چرخه زندگی بازمی‌گردد، فقط یک ساختمان بازگشایی نمی‌شود، بلکه بخشی از حافظه شهری و حیات اجتماعی نیز دوباره جان می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی افزود : کاروانسرای تاریخی گویجه‌بل می‌تواند در کنار توسعه گردشگری، به زمینه‌ای برای معرفی صنایع‌دستی، ظرفیت‌های فرهنگی و هویت تاریخی منطقه تبدیل شود.

ضرغامی با اشاره به فضای شکل‌گرفته در کاروانسرای گویجه‌بل گفت: امروز شور و شوقی که در این مجموعه دیده می‌شود، اتفاقی قابل‌توجه و امیدوارکننده است. سال‌ها چنین فضا‌هایی خاموش و متروکه بودند، اما اکنون دوباره به محل حضور مردم، گردشگران، هنرمندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند و این دقیقاً همان مسیری است که صندوق توسعه و احیا دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های معماری کاروانسرای گویجه‌بل افزود : آنچه در این مجموعه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، حضور پررنگ عناصر بومی در ساختار معماری و نقشه اجرایی آن است. گویجه‌بل از منظر معماری تفاوت‌های قابل‌توجهی با بسیاری از کاروانسرا‌های دیگر کشور دارد و همین ویژگی، جایگاه آن را در میان بنا‌های تاریخی منطقه متمایز کرده است.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی گفت : این مجموعه می‌تواند در آینده به یکی از نشانه‌های مهم معرفی دو شهرستان اهر و هریس تبدیل شود. در کنار ظرفیت گردشگری، حوزه‌هایی مانند فرش و صنایع‌دستی نیز قابلیت پیوند با این مجموعه را دارند و ما حتماً پیگیر ایجاد بستر‌هایی برای عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان منطقه خواهیم بود.

ضرغامی با قدردانی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی و مسئولان استانی و شهرستانی گفت: هرجا مسیر برای سرمایه‌گذاری هموار شده، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری وارد میدان شده است. وظیفه ما این است که موانع را کاهش دهیم، فرآیند صدور مجوز‌ها و تغییر کاربری‌ها را تسهیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم که بنا‌های تاریخی بیشتری امکان احیا پیدا کنند.

وی افزود: از سرمایه‌گذاران بنا‌های تاریخی نیز خواسته‌ایم توجه ویژه‌ای به صنایع‌دستی داشته باشند. در گویجه‌بل جهانی، غرفه صنایع‌دستی تدارک و راه‌اندازی شده است و ما امیدواریم این مجموعه در آینده به مرکز معرفی و عرضه آثار هنرمندان منطقه تبدیل شود.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی همچنین با تأکید بر ضرورت بهبود مسیر‌های دسترسی به این کاروانسرا گفت: سرمایه‌گذار تاکنون تلاش‌های ارزشمندی انجام داده، اما لازم است دستگاه‌های اجرایی نیز برای تسهیل دسترسی به این مجموعه همکاری بیشتری داشته باشند تا گویجه‌بل بیش از گذشته در مسیر گردشگری منطقه قرار گیرد.

ضرغامی افزود : تجربه احیای بنا‌های تاریخی نشان می‌دهد هر فضایی که روزی خاموش و متروکه بوده، می‌تواند دوباره به نقطه‌ای برای گفت‌و‌گو، تعامل فرهنگی و حضور اجتماعی تبدیل شود. ما باید تلاش کنیم چراغ بنا‌های تاریخی بیشتری در کشور روشن بماند.