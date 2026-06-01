سفر هیئت های اعزامی آیتالله سیستانی به بوشهر
هیئتهای اعزامی از سوی آیتالله العظمی سیستانی برای دلجویی از خانواده شهدای جنگ رمضان به بوشهر سفر کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نماینده و سرپرست هیئت های اعزامی دفتر آیت الله العظمی سیستانی در گفتوگو با خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: این دفتر سه برنامه و کار ویژه را در استانها پیگیری و دنبال میکند که شامل کمک به منازلی که در جنگ رمضان آسیب دیدهاند، تکریم خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی اخیر و دیدار با طلاب و روحانیونی که در زمینه حمایت از آسیبدیدگان جنگ فعالیت داشتهاند، است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا نائینی با بیان اینکه همهی مردم ایران در جنگ رمضان شجاعانه پای کار ایران ایستادند، گفت: مقاومت و پایمردی مردم بوشهر در جنگ رمضان فراموش نشدنی است و سبب شده است تا نمادی پر افتخار بر سینه مردم این استان باشد.
وی افزود: در این سفره دو روزه به استان بوشهر، پیام و سلام آیتالله العظمی سیستانی به مردم این استان ابلاغ خواهد شد و همچنین تکریم خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی اخیر و دیدار با طلاب و روحانیونی که در زمینه حمایت از آسیبدیدگان جنگ فعالیت داشتهاند از دیگر برنامههای دو گروه اعزامی در سفر به این استان است.
نماینده ویژه دفتر آیتالله العظمی سیستانی گفت: در این سفر به صورت میدانی از مناطق آسیب دیده «جنگ رمضان» (حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) بازدید میشود.