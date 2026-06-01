

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، همزمان با روز جهانی صخره‌های مرجانی، مرجان‌های خلیج‌فارس را آزمایشگاهی طبیعی برای بررسی مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی دانست.

شهرام فداکار در یادداشتی به مناسبت ۱۱ خرداد، روز جهانی صخره‌های مرجانی، با تأکید بر اهمیت این زیست بوم های ارزشمند دریایی اظهار کرد: صخره‌های مرجانی ایران عمدتاً از نوع حاشیه‌ای هستند و در اطراف جزایری همچون کیش، هندورابی، فارور، لارک، هنگام، قشم، لاوان، شیدور، سیری، ابوموسی، خارگ و خارگو گسترش یافته‌اند.

وی افزود: مرجان‌های خلیج‌فارس به دلیل توانایی تحمل دمای بالا، شوری زیاد و نوسانات شدید محیطی، به‌عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از سازگاری با شرایط سخت شناخته می‌شوند و می‌توانند نقش مهمی در شناخت آینده مرجان‌های جهان در شرایط گرمایش جهانی ایفا کنند.

فداکار با اشاره به اهمیت اکولوژیکی این زیستگاه‌ها گفت: صخره‌های مرجانی زیستگاه بیش از ۲۵ درصد گونه‌های ماهیان دریایی کشور و هزاران گونه از بی‌مهرگان، سخت‌پوستان و جلبک‌ها هستند. همچنین در حفاظت از سواحل در برابر فرسایش، کاهش اثر طوفان‌ها و توسعه اکوتوریسم و صید محلی نقش مؤثری دارند.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای برنامه‌های گسترده احیا و حفاظت مرجان‌ها در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: کاشت بیش از ۳۰ هزار قلمه مرجانی در مناطق مختلف کشور، از جمله خارگ، کیش و خلیج چابهار، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است. پایش‌ها نیز حاکی از رشد و زادآوری مناسب مرجان‌های کاشته‌شده در مناطق امن است.

وی در ادامه مهم‌ترین تهدید‌های پیش روی صخره‌های مرجانی را توسعه غیراصولی گردشگری، آلودگی‌های نفتی و صنعتی، ساخت‌وساز‌های ساحلی، لایروبی، رسوب‌گذاری و تغییرات اقلیمی عنوان کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با توسعه مناطق حفاظت‌شده دریایی، افزایش نظارت‌ها و تشدید برخورد با تخریب‌کنندگان، حفاظت از این زیستگاه‌های ارزشمند را دنبال می‌کند.

فداکار در پایان از مردم، گردشگران و جوامع محلی خواست با رعایت اصول زیست‌محیطی و رفتار مسئولانه، در حفظ صخره‌های مرجانی کشور مشارکت کنند و از این میراث ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده صیانت شود.